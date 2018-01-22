В Москве задержаны грабители, нападавшие на женщин-водителей

Двое гостей столицы, в возрасте 22 и 34 лет, промышляли в Западном административном округе Москвы грабежами и разбоями. Причем их жертвами становились исключительно женщины.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил, что нападавшие разбивали стекла их автомобилей, либо нападали со спины и похищали сумки с личными вещами. Так, одна из потерпевших вышла из отделения банка, расположенном в Багратионовском проезде, где сняла крупную сумму наличными. Налетчики, проследовав за женщиной, напали на нее, причинили телесные повреждения и похитили рюкзак с деньгами, банковскими картами и сотовым телефоном.

Пока известно о четырех таких нападениях. Общий материальный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

Задержали преступников сотрудники МУРа при силовой поддержке спецназовцев Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Грабеж".