Водитель устроил заезд по встречной полосе на МКАД

В интернете появилось видео, снятое из салона автомобиля, едущего по встречной полосе на многополосной магистрали. Из подписи и комментариев к ролику следует, что заезд произошел на МКАД, а свои действия водитель объясняет необходимостью объехать пробки.

Судя по профилю в Instagram, где появилось видео, за рулем иномарки был молодой человек, который регулярно выкладывает фото поездок на различных премиальных автомобилях. Видео также доступно на странице majorka_777_, где часто появляются видеозаписи с нарушением правил дорожного движения со стороны "золотой молодежи".

В столичном управлении ГИБДД "РГ" рассказали, что знают о видеозаписи - ее сейчас внимательно изучают сотрудники ведомства.