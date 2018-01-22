В Кузбассе в ДТП со "скорой" пострадали четыре человека

В Новокузнецке полицейские выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с участием легковой иномарки, автомобиля "скорой помощи" и автобуса.

Сообщение о тройной аварии на шоссе Заводском поступило в дежурную часть ГИБДД городского управления МВД России в понедельник в 10.10 по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Tucson не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗель службы скорой медицинской помощи, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - После удара иномарка, выехав на встречную полосу, врезалась в автобус ЛиАЗ.

В ДТП пострадал водитель Hyundai, а также водитель и два пассажира "скорой" - врач и фельдшер. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.