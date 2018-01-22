В Омске суд запретил обучающий сайт "зацеперов"

Куйбышевский районный суд Омска признал незаконным распространение в Сети интернет обучающих видеороликов для "зацеперов".

Омская транспортная прокуратура обнаружила обучающие сайты для экстремалов. На данных ресурсах размещались видеоролики, подробно рассказывающие о том, как кататься на элементах подвижного состава железнодорожного транспорта.

- За совершение указанных действий предусмотрена административная ответственность, и информация о способах совершения правонарушения является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Куйбышевский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Указатель страницы сайта будет включен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в Сети интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.