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22.01.2018 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске взяли штурмом подпольное казино

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске бойцы Росгвардии взяли штурмом подпольное казино на улице Москаленко. Десять игроков и сотрудники игорного заведения были доставлены в полицию.

- При обысках и осмотре помещения изъяты три покерных стола, две рулетки, колоды игральных карт, фишки, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 500 000 рублей, черновые записи, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

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Как стало известно, подпольное казино успело проработать около трех месяцев. По версии следствия, организованную преступную группу создали двое 33-летних горожан.

Они арендовали коттедж в Кировском округе, оборудовали его для азартной карточной игры в русский покер и в рулетку с использованием игровых столов, фишек и игральных карт. Организаторы набрали в казино персонал: управляющего, пит-босса, крупье и охранников. Играть в заведении можно было в кредит. Попасть в казино можно было только по рекомендации.

Впрочем, вскоре о нелегальном заведении стало известно сотрудникам полиции. Во время проведения спецоперации организаторы азартных игр были задержаны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Им грозит до шести лет лишения свободы.

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