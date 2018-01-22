В Омске взяли штурмом подпольное казино

В Омске бойцы Росгвардии взяли штурмом подпольное казино на улице Москаленко. Десять игроков и сотрудники игорного заведения были доставлены в полицию.

- При обысках и осмотре помещения изъяты три покерных стола, две рулетки, колоды игральных карт, фишки, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 500 000 рублей, черновые записи, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Как стало известно, подпольное казино успело проработать около трех месяцев. По версии следствия, организованную преступную группу создали двое 33-летних горожан.

Они арендовали коттедж в Кировском округе, оборудовали его для азартной карточной игры в русский покер и в рулетку с использованием игровых столов, фишек и игральных карт. Организаторы набрали в казино персонал: управляющего, пит-босса, крупье и охранников. Играть в заведении можно было в кредит. Попасть в казино можно было только по рекомендации.

Впрочем, вскоре о нелегальном заведении стало известно сотрудникам полиции. Во время проведения спецоперации организаторы азартных игр были задержаны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Им грозит до шести лет лишения свободы.