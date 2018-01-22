В Поморье 376 свиней погибли на сгоревшей ферме

В деревне Прилук Верхнетоемского района Архангельской области дотла сгорела ферма. Жертв и пострадавших среди персонала нет, однако погибли все находившиеся на ферме свиньи и поросята. По информации собственника, всего погибли 376 свиней, из них 69 свиноматок.

По данным ГУ МЧС по Архангельской области, пламя изначально вспыхнуло в котельной, расположенной в самом центре фермы. На тот момент там оставались шесть работников.

- Люди пытались сами потушить пожар, но не смогли. В итоге им пришлось спасаться через окна, так как пути эвакуации оказались отрезаны дымом. Лишь после этого работники сообщили о происшествии в пожарную охрану, - сообщают спасатели.

К прибытию пожарных огнем была охвачена большая часть здания общей площадью 341 квадратный метр.

- Все свиньи были в отдельных клетках. На то, чтобы открыть их и вывести животных, просто не оставалось времени. Все они задохнулись в дыму, - рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

Деревянная ферма выгорела полностью. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются. На место происшествия выехала рабочая группа специалистов испытательной пожарной лаборатории, службы пожаротушения, агентства ГО и ЧС . Они должны установить причину возгорания.

Отметим, что ферма в деревне Прилук в декабре 2015 года была проверена инспекторами государственного пожарного надзора. В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, и владелец свиноводства об этом знал. Принял ли он какие-либо меры, неизвестно.