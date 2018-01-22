На Урале проверят информацию о морге с "самообслуживанием"

Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области проверит информацию о "самообслуживании" в морге больницы в Каменске-Уральском.

На прошлой неделе СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей, что морг в медучреждении работает только до трех часов дня. Если тело привезли позднее, то родственники размещают его в помещении сами. По словам одной из посетительниц, в пять вечера в приемном покое ей выдали под залог ключи от морга, и жительница Каменского района с сопровождающими сами уложили ее умершего отца в морозильную камеру.

"По публикациям в СМИ министр здравоохранения области Андрей Цветков назначил проверку работы морга и филиала "Южная психиатрическая больница" в Каменске-Уральском. Комиссия минздрава выезжает в город завтра, 23 января", - написал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков на своей странице в Facebook.