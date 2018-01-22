Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем в ФРГ

В северо-западных и южных землях Германии наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на минздрав Баварии.

"Наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией", - говорится в сообщении.

Такой рост специалисты связывают с отказом баварцев от вакцинации против этого острого инфекционного заболевания. Дальнейший неблагоприятный прогноз по коклюшу основан на статистических данных, которые показывают рост заболеваемости в период с 2013 по 2017 годы на 29 процентов (2628 и 3409 случаев соответственно).

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.