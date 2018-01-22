Ученый задержан при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота

В Киеве при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота задержан ученый, сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

Речь идет о мужчине, старшем научном сотруднике одного из украинских научно-исследовательских институтов, чье имя и возраст не разглашаются.

В прокуратуре полагают, что он скопировал на флешку информацию о принципах построения гидроакустических станций корабельного комплекса проекта "Гетман Сагайдачный". Эти сведения относятся к специальной информации военного характера. "Не имея соответствующих разрешительных документов (заключения) Государственной службы экспортного контроля Украины, подозреваемый решил незаконно вывезти указанную информацию из Украины в Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" и направлен в один из киевских следственных изоляторов.