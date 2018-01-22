В белорусском музее сняли имиджевый ролик

Ночной Национальный художественный музей Беларуси запечатлен на видео. Тизер "Все меняется здесь и сейчас" снимался фактически одни сутки - с 8.00 до 4.00. В ролике показан непривычный музей: ночной, пустой и тихий, предстающий в величественном свете.

В течение 20 часов шла распланированная по минутам работа. Подготовка к съемкам длилась две недели, а процесс обсуждений, согласований кадров, перестановок, поиска ракурсов и возможностей - несколько месяцев. Это было многоплановое театральное действо, в результате видео стало своеобразной одой любви к Национальному художественному музею.

Авторы видео считают, что НХМ - место для вдохновения, возможности мечтать и получать силы для реализации своих идей.