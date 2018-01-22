В Мехико перехватили посылку с двумя тысячами гранат

Неизвестные отправили по почте 1,96 тысячи осколочных гранат из штата Тамаулипас в Мехико. Посылку перехватили сотрудники управления разведки Федеральной полиции Мексики, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Смертоносный груз обнаружили при помощи собак из кинологического подразделения в столичном центре сортировки посылок. Боеприпасы были расфасованные в 40 картонных коробок.

Предположительно, гранаты предназначались орудующим в Мехико преступным группировкам, а отправить их могли члены наркокартеля "Гольфо".