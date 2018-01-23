83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии

25 января выходят мемуары 83-летней французской киноиконы Брижит Бардо "Слезы в бою" (Larmes de combat). По поводу чего актриса дала интервью газете Le Monde. Признавшись, в частности, в мизантропии. По словам Бардо, животных она любит куда как больше, чем людей. Поскольку люди - "причиняющие зло надменные и кровожадные существа".

О кинематографе Бардо тоже невысокого мнения. Брижит напомнила, что оставила карьеру актрисы в 1973 году, в возрасте 38 лет, - чтобы полностью сосредоточиться на защите прав животных. О чем ничуть не жалеет. "Никогда не любила кино. Это мир сплошного притворства, там все поверхностно, легкомысленно и фальшиво: от декораций и ситуации до чувств. То же относится и к большинству людей, занятых в этом бизнесе. Только и делают, что любуются собой. Каждый уверен, что он - пуп земли", - делится наблюдениями Бардо.

Поясняя, что любовь к животным в ней "извечна" - с того момента, как она впервые увидела мультфильм про Белоснежку, ее не покидала мечта жить одной, в маленьком домике, в окружении множества животных.

При этом она и сама "ощущает себя животным". А людей категорически отвергает. Поскольку род человеческий если и вызывает какие-то чувства, то лишь ужас и сожаления.

"Именно животные придали смысл моей жизни и позволили достойно встретить старость, не рефлексируя по поводу морщин и физической деградации. Мои животные видят, что я старуха, и это их абсолютно не волнует", - говорит Бардо. Заключая, что все бросить и посвятить себя животным - это самое прекрасное и мудрое из всего, что она сделала в жизни. А иначе она бы давно наложила на себя руки.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась в Париже. В кино впервые снялась в 1952-м. Всемирный успех - после фильма "И Бог создал женщину" (1956). До завершения кинокарьеры снялась в полусотне фильмов и записала десятки песен.

В разное время связывала себя узами брака и романами с Роже Вадимом, Жаном-Луи Трентиньяном, Жаком Шарье, Сержем Генсбуром, французскими музыкантами Сашей Дистелем и Бобом Загури.

Ранее мы писали, что Бардо назвала так называемых жертв домогательств лицемерками, заявив, что они сами во всем виноваты.