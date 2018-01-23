Число безработных в РФ снизилось на фоне негативных мировых данных

Количество безработных в мире достигло рекордного показателя в 192 миллиона человек. Об этом сообщается в опубликованном сегодня докладе Международной организации труда (МОТ).

При этом уровень безработицы в России будет с каждым годом снижаться, считают авторы исследования. Так, показатель в 5,2 процента (3,9 миллиона человек) в 2017 году в этом году снизится до пяти процентов (3,8 миллиона) в этом году и до 4,9 процента (3,6 миллиона) - в 2019 году.

При этом в мире число безработных в нынешнем году стабилизируется на уровне выше 192 миллионов человек, а в 2019 году вырастет еще на 1,3 миллиона.

Между тем накануне Минтруд заявил о том, что численность официально зарегистрированных безработных в нашей стране только за неделю с 10 по 17 января снизилась на три процента, достигнув отметки в 747 тысяч человек. В ведомстве подчеркивают, что снижение количества безработных было зафиксировано в 82 регионах страны.