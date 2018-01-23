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23.01.2018 21:12
Рубрика: Власть

Генштаб заявил об усилении ВС России в условиях давления Запада

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник в Военной академии Генерального штаба начался оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ. Эта своеобразная учеба генералов и адмиралов продлится два дня, а возглавит ее начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Такие сборы с высшим комсоставом Российской армии проводятся постоянно, и приглашают туда всю элиту наших Вооруженных сил - главкомов видов, командующих родами войск и военными округами, Северным флотом, а также руководителей центральных органов военного управления, командармов и начальников штаба объединений. В нынешнем сборе участвуют более 200 генералов и офицеров.

Валерий Герасимов отметил, что в условиях нарастающего конфликтного потенциала в мире и давления со стороны западных государств Вооруженные силы России демонстрируют устойчивую положительную динамику в наращивании боевой мощи. По словам начальника Генштаба, сейчас идет плановое перевооружение армии и флота, совершенствуется уровень подготовки органов военного управления, формы и способы применения войск и сил. "Об этом свидетельствуют результаты проведенных учений и тренировок, внезапных проверок и, безусловно, успешные действия наших Вооруженных сил в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнул Герасимов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Обращаясь коллегам он призвал их активнее делиться полученным опытом и знаниями с другими командирами . "Большинство из вас имеют опыт участия в боевых действиях, практику организации работы на пунктах управления и в войсках. Нам интересно ваше мнение, ваш опыт, ваши знания. Высказывайте свои предложения, делитесь наработками", - сказал начальник Генштаба.

Известно, что плану сбора его участники проанализируют основные направления деятельности органов военного управления РФ. Другая задача -  сформировать у высшего командного состава Вооруженных сил  единые взгляды на организацию их работы с учетом применения новых автоматизированных систем управления, а также  - опыта военных действий в Сирии. На оперативно-мобилизационном сборе также обсудят реализацию задач, стоящих перед Вооруженными силами в 2018 году и изучат современные военные угрозы национальной безопасности России и способы противодействия им.

Мероприятие предусматривает практический этап - он пройдет на подмосковном полигоне Алабино.
 

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