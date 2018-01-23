Из-за ЧП с "Ласточкой" на Курском направлении поезда пустили в объезд

На Курском направлении из-за сломавшейся на станции "Красный строитель" "Ласточки" поезда пришлось пустить в объезд. Скоростной состав, ехавший из Орла на Курский вокзал, так и не смогли отбуксировать.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сломавшийся состав занимает один из главных путей по направлению "в Москву". Для того, чтобы не останавливать движение поездов на Курском направлении совсем, составы пускают в объезд по третьему главному пути. Из-за этого пригородные электрички в Москву не останавливаются на остановках пункты Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровская, Царицыно - на них нет пассажирских платформ. Чтобы на них попасть, пассажиры могут доехать до любой остановки между станциями "Москворечье" и "Курский вокзал" и пересесть на поезд, идущий в обратном направлении.

Пассажиры "Ласточки" "Орел-Москва" добрались до Курского вокзала на резервном поезде. Сейчас ожидается прибытие на "Красный строитель" представителя компании Siemens - производителя поезда. После того, как электропоезд "Ласточка" уберут с перегона, движение поездов в сторону Москвы будет осуществляться в штатном режиме.

В МЖД просят пассажиров внимательно следить за расписанием, а также приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, все изменения в расписании есть в мобильных приложениях "Расписание" (ЦППК), "Расписание" (туту.ру), "Яндекс.Электрички", а также на сайтах ЦППК и РЖД.

