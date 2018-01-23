Из-за ЧП с "Ласточкой" на Курском направлении поезда пустили в объезд

Новости

У Африна в боях с курдами погибли 24 турецких солдата и наемника 01:22
Астронавты НАСА провели в открытом космосе более семи часов 01:21
Спасатели вызволили застрявшую в диване итальянку 00:58
В Ливии жертвами двойного теракта стали минимум 13 человек 00:43
На вокзале в Бельгии мужчина с ножом напал на полицейских 00:38
В Подмосковье несколько человек отравились газом 00:22
Космонавта Новицкого признали годным к третьему полету на орбиту 00:12
Небензя: Расследование химатак стало инструментом политических манипуляций 23.01.2018
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Африне 23.01.2018
Евродепутат признал ущерб малых стран ЕС от "войны санкций с РФ" 23.01.2018
Фазель выразил сожаление в связи с недопуском пяти хоккеистов РФ на ОИ 23.01.2018
В Минпромторге не увидели признаков долгосрочного промышленного спада 23.01.2018
Полицейский открыл огонь по сотрудникам прокуратуры в Мексике 23.01.2018
Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 23.01.2018
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 23.01.2018
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 23.01.2018
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 23.01.2018
У Белого дома задержали потенциального стрелка 23.01.2018
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 23.01.2018
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 23.01.2018
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 23.01.2018
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 23.01.2018
В России предложили ввести новую меру пресечения 23.01.2018
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 23.01.2018
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 23.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 15:15
Рубрика: Происшествия

Из-за ЧП с "Ласточкой" на Курском направлении поезда пустили в объезд

Текст: Светлана Батова

На Курском направлении из-за сломавшейся на станции "Красный строитель" "Ласточки" поезда пришлось пустить в объезд. Скоростной состав, ехавший из Орла на Курский вокзал, так и не смогли отбуксировать.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сломавшийся состав занимает один из главных путей по направлению "в Москву". Для того, чтобы не останавливать движение поездов на Курском направлении совсем,  составы пускают в объезд по третьему главному пути. Из-за этого пригородные электрички в Москву не останавливаются на остановках пункты Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровская, Царицыно - на них нет пассажирских платформ. Чтобы на них попасть, пассажиры могут доехать до любой остановки между станциями "Москворечье" и "Курский вокзал"  и пересесть на поезд, идущий в обратном направлении.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
БЖД запустит дополнительные поезда в Россию на мартовские праздники

Пассажиры "Ласточки" "Орел-Москва" добрались до Курского вокзала на резервном поезде.  Сейчас ожидается прибытие на "Красный строитель"  представителя компании Siemens - производителя поезда. После того, как электропоезд "Ласточка" уберут с перегона, движение поездов в сторону Москвы будет осуществляться в штатном режиме.

В МЖД просят пассажиров внимательно следить за расписанием,  а также приносят  извинения за доставленные неудобства.

Напомним,  все изменения в расписании есть в мобильных приложениях "Расписание" (ЦППК), "Расписание" (туту.ру), "Яндекс.Электрички", а также на сайтах ЦППК и РЖД.
 

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"