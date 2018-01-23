На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии

На Курском направлении восстановлено движение после второго за сутки ЧП. Напомним, около станции "Битца" провис контактный провод.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, неисправность удалось устранить и возобновить движение в 19:15.

Электрички в Москву шли без остановок на Силикатной, Щербинке, Бутово, Битце, Красном Строителе, Покровской и Царицыно, из Москвы следовали по обычному маршруту.

Несмотря на восстановление движения, часть поездов идет с отклонением от графика , в том числе и на Рижском направлении, на которое с Курского приходит много электричек.

Диспетчеры МЖД делают все для восстановления расписания.