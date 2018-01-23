На Курском направлении произошел второй за сутки сбой в движении поездов

На Курском направлении снова произошли перебои в движении, и электрички пустили в объезд. В районе станции Битца произошло провисание контактного провода.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, провод не касается земли, на месте уже работают аварийно-восстановительные бригады. На участке Подольск - Москва движение пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, организовано по временной схеме - электрички проходят без остановки станции и остановочные пункты Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровская, Царицыно. Это связано с тем, что они следуют по дополнительному главному пути, на котором нет платформ.

Два остановившихся на участке аварии пригородных поезда 6084 Подольск - Голицыно и 6132 Подольск - Москва будут отбуксированы тепловозами. Задержки в отправлении других поездов не прогнозируются.

Всю оперативную информацию по расписанию можно отслеживать в приложениях "Расписание" (ЦППК), "Расписание" (туту.ру), "Яндекс.Электрички", а также на сайтах ЦППК и РЖД.

В МЖД пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.