На Курском направлении восстановлено движение поездов

На Курском направлении на участке Подольск-Москва полностью восстановили движение поездов после ЧП с "Ласточкой" на станции "Красный строитель".

Утром сегодня здесь сломался скоростной поезд "Орел-Москва". Пассажиров отправили на Курский вокзал резервным составом. Саму же поврежденную "Ласточку" не могли отбуксировать в течение нескольких часов. Из-за этого электрички, шедшие в Москву, были направлены в объезд "Красного строителя" по дополнительному главному пути, не останавливаясь на ряде станций из-за отсутствия на них пассажирских платформ.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сломавшийся поезд отбуксировали, путь освободили. Движение открыто с 14:57. Тем не менее, изменения в расписании сохранятся в течение некоторого времени. Диспетчеры МЖД делают все возможное для восстановления нормального графика.