В Москве эвакуирован "Яндекс"

Московская штаб-квартира "Яндекса" эвакуирована из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании.

По сведениям звонившего, взрывное устройство находится в одном из корпусов здания на улице Льва Толстого в столичном районе Хамовники. "Также эвакуированы бизнес-центр в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в которых "Яндекс" снимает офисы", - отметили в компании.

Специальные службы проверяют поступившую информацию. Оперативные мероприятия не отразились на работе сервиса.