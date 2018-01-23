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23.01.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве эвакуирован "Яндекс"

Текст: Сергей Бабкин

Московская штаб-квартира "Яндекса" эвакуирована из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании.

По сведениям звонившего, взрывное устройство находится в одном из корпусов здания на улице Льва Толстого в столичном районе Хамовники. "Также эвакуированы бизнес-центр в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в которых "Яндекс" снимает офисы", - отметили в компании.

Специальные службы проверяют поступившую информацию. Оперативные мероприятия не отразились на работе сервиса.

В Екатеринбурге эвакуировали представительство "Яндекса"

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