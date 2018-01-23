На Сахалин придут два мощных циклона

Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине в связи с подходом циклонов, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ночь на 24 января Анивский, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Невельский, Холмский, Томаринский районы и Южно-Сахалинск окажутся в зоне влияния циклона, расположенного над севером Японского моря. В данных районах и в областном центре ожидаются сильный снег, сильная метель, видимость менее 500 метров, ветер до 25 метров в секунду", - рассказали синоптики.

Второй циклон затронет Северо-Курильский район и север острова. Здесь ожидаются снегопад, метель и ураганный ветер.

Областной главк МЧС разослал муниципалитетам предупреждения о возможном возникновении ЧС. Во время непогоды автолюбителей просят не покидать пределы населенных пунктов.

Стихия покинет Сахалин только к концу недели.