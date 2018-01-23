В Хабаровском крае с дрейфующей льдины спасли двух рыбаков

Двух рыбаков спас с дрейфующей льдины экипаж судна "Капитан Хлебников", сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

ЧП произошло сегодня в Советско-Гаванском районе близ поселка Заветы Ильича. Льдину с находившимися на ней любителями рыбалки оторвало от берега.

Пока спасатели ехали на вызов (до места происшествия было 50 километров), к ним поступила информация, что мужчин подобрал проходивший мимо ледокол. Медицинская помощь им не потребовалась.

- В настоящее время на морском побережье отмечается малая толщина льда в закрытых бухтах. Любителям зимней рыбалки надо быть предельно внимательными и не выходить на лед, особенно при "отжимных" ветрах, - приводятся в сообщении слова главного госинспектора по маломерным судам Хабаровского края Равиля Латыпова.