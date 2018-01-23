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23.01.2018 06:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии северное село осталось без топлива

Текст: Владимир Таюрский

В селе Сватай Среднеколымского района Якутии из-за холода в помещениях прекращены занятия в начальной и средней общеобразовательных школах. Дети переведены на надомное обучение. Однако в жилых домах тоже холодно - в котельной, к которой они подключены, введен режим экономии угля: его запасы на исходе.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости www.ria.ru
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"Установлено, что в результате ненадлежащего восполнения запасов топлива в котельной с. Сватай нарушены нормативы обеспечения населения коммунальными услугами", - сообщила во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры.

По результатам проверки надзорный орган возбудил административное дело в отношении руководителя Среднеколымского филиала ГУП "ЖКХ РС(Я). Кроме того, прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности обеспечить котельные надлежащим запасом топлива.

Проблема в том, что до Сватая до сих пор не пробита сезонная автодорога, по которой уголь можно было бы завозить в обычном режиме. Село расположено в 146 километрах от райцентра, и сейчас топливо сюда возят вездеходами в сцепке с тракторами. На рейс уходит двое суток, причем одна машина в состоянии доставить не более шести-семи тонн угля.

По той же причине проблемы с топливом в этом улусе начали испытывать жители сел Алеко-Кюель и Эбях.

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