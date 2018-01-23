Начальник ГИБДД по Кировской области задержан по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий задержан начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников. Об этом сообщило региональное Следственное управление СК РФ.

Фигурантами дела также являются другие сотрудники кировского УГИБДД, генеральный и коммерческий директора компании "Ренбизнесавто" и руководитель "ТД "Авто". По данным следователей, в 2014-2017 годах подозреваемые "приобрели 279 сборочных комплектов деталей автомобилей на базе шасси "КамАЗ", реализация которых для эксплуатации в России запрещена". Затем они, как утверждается, сфальсифицировали ПТС и обеспечили их регистрацию в ГИБДД. Все машины были проданы. Покупателям причинен ущерб в 837 миллионов рублей.

Между тем руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки, говорится на сайте управления.