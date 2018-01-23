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23.01.2018 08:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Барнауле ослики станцевали на морозе

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал на своей странице в соцсети "согревающее" видео с танцующими осликами. Барнаульцев призвали брать пример с обитателей зоопарка, которые зажигательно отплясывают в 35-40-градусные морозы.

Фото: depositphotos.com
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"Одевайтесь теплее, а как только почувствуете, что начинаете замерзать - повторите этот танец, и самый лютый мороз будет вам нипочем", - подписала забавное видео администрация зоопарка.

Барнаульскому зоопарку уже больше 20 лет. Он ведет свою историю с небольшого зооуголка с домашними животными, который был организован в парке Индустриального района в 1995 году. С 2006 года в зооуголке появились дикие и экзотические животные. Сегодня в "Лесной сказке" есть гималайские медведи, красные волки, черный канадский волк, серый волк, грузинские снежные лисы, еноты, кенгуру, барсуки, норки, дикобразы, носухи, муфлоны, дикие кабаны, косули, камышовые коты и дальневосточные лесные коты. В коллекции зоопарка 16 очень редких животных, занесенных в Красную книгу.

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