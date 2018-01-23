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23.01.2018 10:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сенатор отреагировал на отказ Киева забрать военную технику из Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что рано или поздно Украина заберет свою военную технику, оставленную на полуострове. Такое мнение политик высказал, комментируя RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Я считаю, что в любом случае технику они заберут, - сказал Цеков. - Заберут не сегодня, так завтра.

Сенатор отметил, что украинские политики уже не раз высказывались по этой инициативе президента России. Нынешнее политическое руководство Украины, считает Цеков, по-прежнему нацелено на дальнейшее обострение отношений с Россией, и этой логикой продиктованы все действия официального Киева.

- Они настроены продолжать рвать связи, - сказал Цеков. - Климкин в своем выступлении говорил, что собираются денонсировать еще около десятка договоров.

Для тех, кто стремится к конфронтации, считает политик, военная техника необходима. Тем не менее, сенатор от Крыма уверен, что такая политическая линия не будет вечной, и если не при нынешнем руководстве Украины, то при следующем отношения двух стран неизбежно вернутся в дружественное русло.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Киеву оставшуюся после 2014 года на полуострове военную технику, включая корабли ВМФ Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин счел такое предложение "трюком Москвы". Судя по последним заявлениям официальных лиц Украины, в ближайшее время возвращение военного имущества не состоится.

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