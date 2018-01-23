В Астрахани возбудили дело против медиков, забывших в пациентке зажим

В Астрахани возбудили дело против медиков Александро-Мариинской областной клинической больницы, забывших зажим в пациентке. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья.

Пострадавшей стороной в этом деле выступает 61-летняя астраханка, проходившая лечение в стационаре. После проведенной операции ее состояние не улучшилось. Мучившие в течение нескольких месяцев боли заставили пройти очередное обследование, в ходе которого и была обнаружена неожиданная находка. "Сюрприз" выявили при помощи рентгена во время госпитализации, спустя год после проведенного хирургического вмешательства. На снимке четко виден медицинский инструмент в животе женщины.

Пенсионерке экстренно провели повторную операцию и извлекли вещдок. Теперь следователям предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.

- Будет проведен ряд соответствующих экспертиз, изучена медицинская документация, а также установлены медработники, участвовавшие в проведении первой операции. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

К слову, забывчивым докторам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и срок до двух лет.