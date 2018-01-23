В Югре пассажиров эвакуировали из сломавшегося на морозе автобуса

Возможную трагедию на дороге удалось предотвратить инспекторам ГИБДД Югры. На 730 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск сломался автобус - сотрудники полиции помогли 22 пассажирам.

ЧП случилось 22 января: у машины разорвало ремень ГРМ, и она встала на трассе. "За бортом" в тот день было около 40 градусов со знаком минус.

"Инспекторы ДПС не дали замерзнуть пассажирам. Они организовали пересадку людей в другой попутный автобус", - сообщает пресс-служба управления.

За последние дни это не единичный случай на дорогах Югры, когда водителям потребовалась помощь правоохранительных органов. Например, днем ранее, 21 января, наряд ДПС на 171 километре трассы Сургут - Нижневартовск нашел Mercedes с полуприцепом. Водитель рассказал, что в пути из-за низкой температуры сломалась топливная система. Полицейские помогли завести неисправный автомобиль.