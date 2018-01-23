Шойгу сообщил о переговорах с рядом стран о покупке С-400

Россия в настоящее время ведет переговоры со странами, заинтересованными в покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.

"Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии", - сказал глава Минобороны России. Он добавил, что "сейчас ведется соответствующая переговорная работа".

По словам Шойгу, сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии. "Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками", - отметил министр. В подтверждение своих слов он напомнил о заключенном недавно контракте на поставку С-400 с Турцией, которая является членом НАТО.