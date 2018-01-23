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23.01.2018 21:00
Рубрика: Культура

Сын Владислава Листьева будет вести новое музыкальное шоу

Текст: Сусанна Альперина
В телецентре Останкино - событие. После долгого перерыва вновь возродили одну из легендарных музыкальных студий нашей страны - "Тон-ателье №3". Когда-то в ней записывались Людмила Гурченко, Алла Пугачева и… Владимир Высоцкий.

К 80-летнему юбилею певца и поэта и приурочили открытие студии. А ведь совсем недавно сюда водили на экскурсии, на которых, помимо прочего, рассказывали о том, как в 90-е годы "Тон-ателье №3" чуть не подвергли разрушительному ремонту. Открытие студии состоялось в форме "Квартирника", словно напоминая о тех времена, когда Высоцкий давал концерты в квартирах своих друзей, и туда невозможно было попасть. На телевидение в легендарной студии он записался всего один раз - в программе "Кинопанорама" - в советские времена опального поэта и певца можно было сюда привести только, как исполнителя роли Глеба Жеглова в  фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Этот выпуск "Кинопанорамы", кстати, покажет в юбилейные дни Первый канал.

А сейчас на "Квартирнике" в обновленной высокотехнологичной студии первым выступил актер и певец Игорь Миркурбанов, затем были показаны видеоролики, в которых с собравшимися "поговорили" сын Владимира Высоцкого - Никита, Филипп Киркоров и  директор Дирекции музыкальных программ Первого  канала Юрий Аксюта.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Последний  вышел на связь в прямом эфире прямо со съемок проекта "Голос. Дети" на "Мосфильме". Наставники шоу  - Баста, Пелагея и  Валерий Меладзе, которые находились рядом с ним,  также подчеркнули значение открытия студии. Ведь именно в ней, кстати, проходят кастинги- прослушивания будущих участников шоу "Голос". Финалисты и победители шоу также спели на "Квартирнике" песни Высоцкого. Анастасия Спиридонова, Селим Алахяров, Мириам Мерабова… Но наибольшее впечатление произвела одна из победительниц шоу "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева.  "Когда я услышала впервые "Охоту на Волков", я расплакалась. Волков жалко", - сказала она, и с небывалой для маленькой девочки мощью исполнила этот хит Высоцкого. Особенно трогательно в ее исполнении прозвучали строчки "Обложили меня, обложили!".

Однако главную новость вечера организаторы приберегли до финала "Квартирника". Она состоит в том, что "Яндекс.Музыка" и "Красный квадрат" (компания-производитель  телепроектов "Голос", "Лучше всех!", "Русский ниндзя", "Модный приговор" и других) запускают музыкальное ток-шоу "#наМузыке". Ведущая нового проекта - Яна Чурикова, соведущий - Александр Листьев, сын Владислава Листьева. Передача "#наМузыке" будет выходить в прямом эфире на Яндекс.Музыке и других сервисах поисковика. На телеканале MTV повтор передачи будет идти через неделю после эфира. Героями шоу "#наМузыке" станут популярные музыканты,  задать вопросы которым смогут не только ведущая и зрители в студии (разумеется в "Тон-ателье №3"), но и пользователи интернета.

Участником первого выпуска станет рэпер L'One - более 400 тысяч слушателей Яндекс.Музыки отметили его лайком на сервисе. Герои следующих программ - MOT, IOWA, Дмитрий Маликов и другие музыканты. Шоу будет выходить еженедельно с 15 февраля.

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