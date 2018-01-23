В Беларуси усовершенствуют подходы к оплате труда бюджетников

В Беларуси усовершенствуют подходы к оплате труда работников бюджетных организаций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов по итогам рабочей встречи руководства ФПБ и министерства труда и социальной защиты, которая прошла в штаб-квартире национального профцентра в Минске.

Планируемые изменения в системе оплаты труда бюджетников широко обсуждаются. Федерация профсоюзов не единожды поднимала перед социальными партнерами вопрос о необходимости повышения зарплат в этой сфере. "В последнее время принят ряд решений, которые позволили снять наиболее острые вопросы. Еще в конце прошлого года мы говорили о том, что ряд категорий работников социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры не получали даже минимальной заработной платы. Благодаря принятому постановлению Совета Министров эта проблема была решена. Тем не менее мы считаем, что необходимо продолжать работу по совершенствованию системы оплаты труда в целом", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда. Позиция национального профцентра в этом вопросе созвучна с мнением минтруда и соцзащиты.

"Сегодня порядок расчета заработной платы в бюджетных организациях достаточно сложный и в ряде случаев не позволяет объективно учитывать вклад конкретного работника в общие результаты. Поэтому мы уже приступили к разработке новых, более прогрессивных подходов, введение которых позволит максимально оптимизировать и упростить расчеты, а также даст большую свободу нанимателям для стимулирования и поощрения работников", - отметила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Предлагаемые подходы к оплате труда работников бюджетных организаций планируется обсудить за круглым столом в феврале. Министр труда и соцзащиты пригласила к их рассмотрению профсоюзы и все заинтересованные ведомства. Социальные партнеры особое внимание также уделили дальнейшей совместной работе по корректировке Трудового кодекса. Профсоюзы внесли более 40 предложений по изменению 30 статей кодекса. По многим позициям предложения ФПБ поддержаны минтруда и были учтены в соответствующем законопроекте. Участники встречи отметили, что работа в этом направлении продолжится, предложения по совершенствованию этого документа будут детально проанализированы всеми заинтересованными сторонами.

Поднимались и вопросы занятости населения. По словам Ирины Костевич, сегодня активно идут процессы реструктуризации и модернизации крупных предприятий. В этих условиях важно воплотить в жизнь принятые решения по развитию деловой инициативы и тем самым обеспечить плавный переход трудовых ресурсов в малый и средний бизнес. В Федерации профсоюзов уверены, что эти процессы должны проходить с учетом интересов людей. Речь идет об опережающем обучении в соответствии с требованием рынка труда, социальной поддержке и персональном трудоустройстве каждого высвобождаемого работника. Эти подходы отражены в Методических рекомендациях по проведению социально ответственной реструктуризации предприятий и, по мнению профсоюзов, должны стать обязательными для каждой организации, в которой планируется модернизация.