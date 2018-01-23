В США умерла самая пожилая актриса Голливуда

В США на 106-м году жизни скончалась Конни Сойер. Она была самой пожилой снимающейся актрисой Голливуда, передает ТАСС.

Сойер умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. О причинах смерти актрисы не сообщается.

В 1959 году Сойер впервые снялась в комедии Фрэнка Капры "Дыра в голове". Последней работой Сойер в кино стала роль мисс Салливан в телевизионной драме "Рэй Донован" в 2013 году. На счету актрисы более 140 фильмов и сериалов. Сойер снялась в таких известных фильмах, как "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".