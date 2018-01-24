Под Москвой в квартире пенсионерки нашли две мумии

В подмосковном Подольске полицейские обнаружили два трупа в квартире 77-летней пенсионерки. Эксперты заключили, что тела пролежали там несколько лет и мумифицировались.

Женщина рассказала следователям, что это тела ее брата и сестры, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Родственники скончались примерно 8-9 лет назад, указала пенсионерка. Все это время у нее не было денег, чтобы похоронить их, поэтому она решила оставить тела в квартире. Подняли документы: действительно, с 80-х годов по этому адресу были прописаны две сестры и брат.

Следственный отдел Подольска начал проверку: правоохранители выяснят точно, когда и от чего умерли люди. Хозяйку квартиры пришлось экстренно доставить в психиатрический стационар.