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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой мать забила сына до смерти после ссоры с мужем

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве полуторагодовалого ребенка. Труп ребенка пролежал в квартире трое суток.

Тело было обнаружено в одной из квартир в городе Богородицке, сообщила подробности старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Зинаида Каминская. По информации ведомства, ребенок погиб еще 20 января, а обнаружен был лишь 23 января после обращения заволновавшихся родственников.

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По версии следствия, в момент убийства сына его 39-летняя мать была пьяна. Поссорившись с отцом ребенка, женщина выместила злобу на малыше, раздражавшем ее своим плачем, от полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего" (пункт "в" статьи 105 УК РФ). Следователи установили, что отец ребенка был ранее судим, а мать злоупотребляла спиртным.

- В рамках уголовного дела будут также изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, - уточнила представитель ведомства.

Сейчас женщина задержана. Следователь готовит ходатайство в суд о ее заключении под стражу.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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