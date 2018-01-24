Воронежец нашел "похищенные" 15 миллионов рублей

Воронежская полиция прекратила дело о разбойном нападении, в ходе которого было похищено 15 миллионов рублей, сообщили в региональном ГУ МВД. Пропавшие деньги потерпевший, выписавшись из больницы, обнаружил в собственном сейфе.

Нападение произошло в октябре 2017 года. Неизвестные ударили воронежского бизнесмена по голове и отняли пакет. В нем, как сообщил полицейским потерпевший, находилось 15 миллионов рублей наличными.

В ходе расследования следователи опросили свидетелей, просмотрели записи камер наружного наблюдения, но подозреваемых не нашли. А теперь дело и вовсе закрыли - по просьбе потерпевшего. Вернувшись из больницы домой, коммерсант нашел деньги в комнатном сейфе.

- Нападение действительно произошло. В тот день он собирался взять 15 миллионов с собой, но перепутал пакеты. А нападавшие об этом не знали, - рассказали полицейские.