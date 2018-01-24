В Москве экстренно эвакуирован крупный ТЦ

В Москве экстренно эвакуировали один из крупнейших торговых центров юго-запада, передал ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города.

По данным источника, на улицу в срочном порядке вывели около 300 человек. Причина - задымление в торговых залах. В пресс-службе ГУ МЧС столицы уточнили, что пожарные подразделения выезжали к дому № 102 на Профсоюзной улице. Для безопасности посетителей вывели на улицу.

Выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание, а возгорания не было. "Обстановка на месте спокойная", - отметили в главке.