В Хабаровском крае из-за циклона закрыли дорогу для автобусов

Движение пассажирских автобусов по дорогам Хабаровск - Лидога - Ванино (с подъездом к Комсомольску-на Амуре) по решению Хабаровского управления автомобильных дорог временно ограничили в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями.

Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. После сильного снегопада на краевых трассах образовался гололед, из-за которого движение машин стало весьма опасным.

- 24 января 2018 года введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки с 12 часов 30 минут, и пригородного сообщения, - уточнили в ведомстве.

Ограничение будет действовать, пока погодные условия не улучшатся.

По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставлены три поста ГИБДД в составе шести человек и трех единиц техники.