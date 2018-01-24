Пермский поселок приготовили к эвакуации после аварии на теплотрассе

Из-за аварии на теплотрассе в Горнозаводском районе Пермского края введен режим ЧС. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

В поселке Сараны без тепла остаются 400 человек, из них 133 - дети. Сейчас организован подвоз дров и воды для населения. Во многих домах стоят печки, еще два жилых дома сейчас отапливаются электрообогревателями.

Сотрудники МЧС приготовили места для временного размещения жителей поселка, если ситуация ухудшится. Их разместят в Доме культуры и детском лагере. Но пока погодные прогнозы благоприятные и сильных морозов не ожидается.

Авария на теплотрассе произошла из-за разрушения чугунной задвижки. В итоге оказалась замороженной теплоцентраль. Сейчас идут активные работы по ремонту. В поселок прибыли аварийные бригады из соседних районов. Сейчас решается вопрос о срочной переброске 15 километров труб для починки теплоцентрали.