В Кемерове иностранца отправили в СИЗО за шутку про бомбу

Уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбудили в Кемерове сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции в отношении неудачно пошутившего иностранца.

Пассажира задержали на Кемеровском железнодорожном вокзале после того, как он, проходя через рамку стационарного металлодетектора, заявил: "У меня в сумке бомба". Полицейские, приняв меры к немедленной эвакуации пассажиров и работников транспорта, обследовали вокзал и прилегающую территорию с служебно-розыскной собакой. Досмотрели пассажира и его багаж. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

- В отношении 26-летнего иностранного гражданина, прибывшего в Кемерово на заработки, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, - рассказала "РГ" представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина. - Задержанному грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет, либо от трех до пяти лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.