В Кемерове иностранца отправили в СИЗО за шутку про бомбу

Новости

В Финляндии решение МОК по России назвали тупостью 01:19
Турецкие авиаудары и обстрелы в Сирии убили 35 человек 01:13
Глава МВФ призвала Порошенко ускорить реформы 00:53
В Нигерии началась масштабная борьба с желтой лихорадкой 00:52
Глава ВТБ заявил о желании Запада путем санкций создать давление на РФ 00:37
МИД РФ: США превзошли себя инсинуациями на тему химатак в Сирии 00:28
В США испытали двигатели новой ракеты Falcon Heavy 00:25
Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов 00:20
Появилось видео наезда внедорожника на остановку в Москве 24.01.2018
Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы 24.01.2018
Курды заявили о попадании снарядом в турецкий самолет 24.01.2018
Дворкович рассказал о прячущихся в кулуарах Давоса американцах 24.01.2018
Один человек погиб и трое ранены в ДТП на остановке в Москве 24.01.2018
США получили приглашение на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи 24.01.2018
На оранжевой ветке метро поезда "Москва" появятся в 2019 году 24.01.2018
Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет 24.01.2018
Косачев: Новые санкции США против КНДР мешают диалогу Сеула и Пхеньяна 24.01.2018
В Москве автомобиль въехал в автобусную остановку 24.01.2018
Владелец бывшего клуба Шалимова арестован итальянской полицией 24.01.2018
Россия и Турция обсудили вопросы сирийского национального диалога 24.01.2018
В Ростове фура врезалась в остановку с людьми 24.01.2018
Тульские оружейники создали робота-реаниматора 24.01.2018
Видео: В Германии обнаружили нетронутую часть Берлинской стены 24.01.2018
Опубликован календарь сборной России в Лиге наций 24.01.2018
Воронежец нашел "похищенные" 15 миллионов рублей 24.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове иностранца отправили в СИЗО за шутку про бомбу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбудили в Кемерове сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции в отношении неудачно пошутившего иностранца.

В Москве осужден мужчина за сообщение об угрозе взрыва на вокзале

Пассажира задержали на Кемеровском железнодорожном вокзале после того, как он, проходя через рамку стационарного металлодетектора, заявил: "У меня в сумке бомба". Полицейские, приняв меры к немедленной эвакуации пассажиров и работников транспорта, обследовали вокзал и прилегающую территорию с служебно-розыскной собакой. Досмотрели пассажира и его багаж. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

- В отношении 26-летнего иностранного гражданина, прибывшего в Кемерово на заработки, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, - рассказала "РГ" представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина. - Задержанному грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет, либо от трех до пяти лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

Главное сегодня

Путин заявил о востребованности российской военной продукции
Появилось видео наезда внедорожника на остановку в Москве
МВД рассмотрит предложение ввести теоретический экзамен при замене прав
Фильм "Смерть Сталина" посмотрят в Генпрокуратуре
Украинский журналист слил в Сеть секретные планы ВСУ