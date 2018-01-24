На Ставрополье электричка насмерть сбила подростка

В поселке Иноземцево Ставропольского края под колесами электрички погиб подросток.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО, в дежурную часть линейного отдела полиции на станции "Пятигорск" поступило сообщение о том, что на перегоне Иноземцево - Машук электропоездом смертельно травмирован человек.

- На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Машинист подавал предупредительные звуковые сигналы, но человек был в наушниках, поэтому не услышал их, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погибшему было 16 лет, по железнодорожным путям он возвращался после занятий в детский дом, в котором воспитывался.

На месте работают полицейские, которые установят точные причины произошедшего.