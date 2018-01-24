В Осетии нашли родителей курящего на видео двухлетнего ребенка

Сотрудники ГУ МВД по Северной Осетии установили личности родителей двухлетнего ребенка, который курит сигарету в появившемся в соцсетях видеоролике.

- По указанию министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова, в МВД по РСО - Алания был проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, вовлекших ребенка в опасные для его здоровья действия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка вызвали в отдел полиции во Владикавказе, где она рассказала, что видео было снято еще в конце ноября, а сигарету ребенку дал его родной дядя. С родителями провел профилактическую беседу уполномоченный по делам ребенка при главе Республики Северная Осетия - Алания Артур Кокаев.

В отношении дяди ребенка составлен административный протокол по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака" КоАП РФ, а семью взяли на контроль в МВД.

Как уже сообщалось, на кадрах видео двухлетний малыш сидит на руках у взрослого мужчины, лицо которого не видно, и курит, параллельно отвечая на вопросы и характеризуя своих знакомых. После нескольких ответов "хороший" ребенок переходит на нецензурную лексику. В комментариях под видео пользователи отметили, что, судя по поведению, мальчик курит не впервые.