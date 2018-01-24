В Великом Новгороде китаец попался на даче взятки полицейскому

В Новгородской области 53-летнего гражданина Китая заподозрили в покушении на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов. По версии следствия, в одном из кафе Великого Новгорода он передал полицейскому 300 тысяч рублей в обмен на закрытие уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака.

Инцидент произошел накануне, 23 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Сотрудник полиции, встречавшийся с гражданином Китая, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. На встрече присутствовала женщина, которая является обвиняемой по уголовному делу о незаконном использовании чужого товарного знака. В момент передачи денег гражданина Китая и его подельницу задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Дело, которое подозреваемые пытались "закрыть" с помощью взятки, связано с реализацией неоригинальных вещей известных мировых брендов. Его возбудили осенью прошлого года. Сумки и наручные часы продавались в одном из торговых центов Великого Новгорода. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, превысила шесть миллионов рублей.

Сейчас в отношении гражданина Китая и новгородки возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Решается вопрос об избрании меры пресечения.