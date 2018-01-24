Полиция Петербурга проверит заявление о пропаже инженера КБ "Малахит"

Петербургская полиция начала проверку заявления об исчезновении инженера морского бюро машиностроения "Малахит", занимающегося проектированием, строительством и испытаниями атомных подводных лодок.

Как сообщает РИА Новости со сылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы, накануне 30-летний инженер первой категории не вышел на работу после отпуска. Связаться с ним не удалось. О пропаже мужчины сообщил его коллега. В рамках проверки полицейские намерены вскрыть квартиру инженера в Петергофе.

В стенах КБ "Малахит" были спректированы атомные подводные крейсеры IV поколения проекта 885 "Ясень", предназначенные для для борьбы с подводными лодками, корабельными группировкамии и нанесения ударов по наземным объектам, а также большая атомная подводная лодка проекта 971 "Барс", малые и сверхмалые субмарины, комплексы ракетно-торпедного вооружения.