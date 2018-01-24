В Керчи четыре человека обнаружены мертвыми в квартире

В Керчи правоохранительные органы обнаружили в квартире одного из жилых домов тела четырех человек, которые предположительно умерли от употребления неизвестной жидкости.

По сообщению пресс-службы ГСУ СК РФ по Республике Крым, найдены тела хозяина квартиры, его сожительницы и еще двух их гостей. По предварительной информации, они погибли после застолья. Тревогу забил знакомый погибших, который проходил мимо их дома несколько раз и обратил внимание на одинаковую позу женщины, сидевшую у окна.

- По предварительным выводам экспертов, смерть погибших наступила пять-семь дней назад, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК РФ по РК Евгения Беликова.

Видимых признаков насильственной смерти на телах нет. Сейчас следователи проверяют наиболее вероятную версию - отравление алкогольным суррогатом. При осмотре места происшествия были обнаружены емкости с жидкостью, которые сейчас отправлены на исследование.

Следственный отдел по городу Керчь проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.