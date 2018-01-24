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24.01.2018, 10:14
Текст: Алексей Моисеев

Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" надежно защитит Ми-26Т2

Бортовые комплексы обороны "Президент-С" в Сирии надежно прикрывают российские боевые и транспортные вертолеты от возможных атак вражеских средств ПВО. Поэтому не удивительно, что военные чиновники зарубежных армий заинтересовались российской новинкой.

Еипетские ВВС стали первыми, чьи винтокрылые Ми-17 получили этот комплекс. А на днях в Сети появилось изображение алжирского тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2, который также оборудован комплексом "Президент-С".

Созданный российскими инженерами и конструкторами современный комплекс обороны летательных аппаратов может эффективно фиксировать облучение самолета или вертолета радаром или лазерными средствами наведения.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Защитный комплекс "Президент-С" спас российский вертолет Ми-8 в Сирии

Поняв, что противник взял машину на прицел, "Президент-С" пускает в дело весь набор систем и комплексов радиоэлектронной и оптико-электронной защиты. В дело могут быть пущены как ложные тепловые цели, так и специальные лазерные станции подавления, выводящие из строя головки самонаведения сразу нескольких ракет, летящих с разных направлений.

По мнению военных экспертов, опыт локальных конфликтов показывает, что именно вертолеты-гиганты нуждаются в дополнительной защите от переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которых сейчас налажено на военных предприятиях множества государств.

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