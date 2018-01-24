Советник Трампа по нацбезопасности: Угроза со стороны КНДР растет

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что опасность со стороны КНДР растет. "Важно нам всем осознать суть этого режима и то, насколько велика угроза миру с его стороны", - отметил советник американского лидера.

По его словам, мировое сообщество осознало, что "только денуклеаризация Корейского полуострова является единственным решением", передает РИА Новости. "Все осознают, что мы не можем повторять ошибки прошлого, когда создавалась иллюзия успеха на переговорах", - сказал Макмастер.

Напомним, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что ядерный удар, если решение о нем будет принято, накроет всю территорию США.