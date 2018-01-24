В ГД внесен документ об ответственности представителей РФ в компаниях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности представителей интересов РФ в органах управления юридических лиц за неисполнение своих обязанностей. Об этом говорится на сайте правительства.

Законопроект нацелен на повышение ответственности представителей государственных интересов в советах директоров компаний, чьи акции находятся в федеральной собственности.

Речь идет о юридических лицах, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями.

Поводом для применения мер воздействия станет неисполнение обязанностей по представлению интересов Российской Федерации.

Норма не будет распространяться на федеральных госслужащих и замещающих соответствующие должности лиц.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 января.