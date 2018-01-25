Главного руководителя секты "бога Кузи" задержали в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Юрий Цукермана подозревают в хищении 215 миллионов рублей. "Установлено, что ранее судимый Цукерман фактически руководил мошеннической деятельностью секты "бога Кузи" и являлся ее основным бенефициаром", - заявили в правоохранительных органах. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Андрей Попов, именующий себя "богом Кузей", а также ряд его ближайших помощников были задержаны в Москве 10 сентября 2015 года. В квартирах по семи адресам были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли крупную сумму денег, а также специфическую литературу и содержащихся в ненадлежащих условиях экзотических животных.