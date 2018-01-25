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25 января 2018 г.

Постановление правительства Камчатского края от 23 января 2018 года № 25-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за IV квартал 2017 года"

Дата подписания 23 января 2018 г.
Опубликован 25 января 2018 г.

В соответствии с Законами Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за IV квартал 2017 года на душу населения - 19 220 рублей, для трудоспособного населения - 20 093 рублей, пенсионеров - 15 199 рублей, детей - 20 729 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор Камчатского Края В.И.Илюхин

 

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