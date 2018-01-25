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25 января 2018 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 23 января 2018 года № 22 "Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области"

Дата подписания 23 января 2018 г.
Опубликован 25 января 2018 г.

В соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ "О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Баганского, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов Новосибирской области, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области с 23.01.2018.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов в Новосибирской области в пределах компетенции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности установить дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Сёмку С.Н.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области А.А.Травников

 

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