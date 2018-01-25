При пожаре в Солнцево погибло два маленьких ребенка

Следственные органы начали проверку по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Солнцево. Спасателям удалось вынести их из огня, но они скончались в машине "скорой помощи".

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Москве, возгорание возникло днем в четверг, 25 января, в квартире одного из жилых домов на улице 50-летия Октября.

"Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, малолетние дети, проживающие в указанной квартире, скончались в карете "скорой помощи", - рассказали в ведомстве. Причины пожара установит экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как отмечает агентство "Москва", пожарным удалось потушить возгорание на площади около 40 квадратных метров и спасти четверых человек, в том числе ребенка, которые были отрезаны огнем на верхних этажах дома. Еще 15 жильцов вышли из помещений самостоятельно. Источник в экстренных службах добавил, что "пожарные не могли подъехать к дому, поскольку двор был заставлен машинами".